Туристы из Татарстана находились в опрокинувшемся в Башкирии автобусе

ТАСС, 14 июля. Туристы из Татарстана находились в автобусе, который попал в ДТП в Архангельском районе Башкирии, в результате чего погибли шесть человек. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"Да, все верно, наши туристы. Все из Татарстана, ехали в [Набережные] Челны <...> принимали участие в сплаве", - сказала она.

Как уточнила Галимова, туристы участвовали в сплаве в Башкирии и возвращались домой в Набережные Челны.

В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами, перевозивший их по маршруту Миндигулово - Набережные Челны. Сообщалось, что в аварии погибли шесть человек, по разным данным, пострадали до 23 пассажиров.