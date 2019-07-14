К медикам обратились за помощью 28 пассажиров перевернувшегося в Башкирии автобуса

УФА, 14 июля. /ТАСС/. В общей сложности 28 человек пострадали и обратились за медицинской помощью в результате автоаварии с пассажирским автобусом в Башкирии. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье замглавы администрации Архангельского муниципального района республики Семен Дунаев.

"На скорой увезли 11 человек, еще 17 человек с ссадинами и прочими легкими травмами отправлены в больницу на автобусе, им не потребовалась посторонняя помощь", - сказал он. Также Дунаев отметил, что дорога на месте ДТП прямая, мокрая после дождя, автобус лежит на крыше.

В воскресенье в Архангельском районе опрокинулся автобус с 39 пассажирами, следовавший по маршруту Миндигулово - Набережные Челны. Сообщалось, что в аварии погибли шесть человек.