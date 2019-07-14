Прокуратура оценит законность перевозки граждан после ДТП в Башкирии

УФА, 14 июля. /ТАСС/. Прокуратура Башкирии оценит законность услуг по перевозке граждан после ДТП с автобусом, в результате которого погибли, по последним данным, шесть человек. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении надзорного ведомства.

"В рамках организованной прокуратурой проверки планируется оценить законность оказания услуг по перевозке граждан. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), находятся на контроле надзорного ведомства", - говорится в сообщении.

Автобус, попавший в аварию в Башкирии, в результате которой погибли шесть человек, принадлежал перевозчику из Татарстана - ГК "Альтекс", сообщили ТАСС в компании.

"Автобус наш, пока никакой информации нет. <…> К нам сейчас следователи едут", - рассказал собеседник агентства в компании.

По данным властей Башкирии, в перевернувшемся автобусе ехали туристы из Набережных Челнов.

Компания осуществляет перевозку пассажиров, как в пределах города, так и на пригородных, междугородных и международных направлениях. Компания имеет свой автотранспортный парк в количестве более 100 единиц автобусов различной вместимости. Осуществляет ремонт и обслуживание автобусов, грузовой и специальной техники.

На 61 км трассы Уфа - Инзер - Белорецк в Архангельском районе автобус слетел в кювет и перевернулся.

Ранее сообщалось, что из 40 человек, находившихся в автобусе, в результате аварии погибли шестеро, по последним данным, 13 человек госпитализированы.