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ДТП с автобусом в Башкирии

Водитель перевернувшегося автобуса в Башкирии остался жив после ДТП

Как сообщил источник в правоохранительных органах, он отправлен на медицинское освидетельствование

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Водитель автобуса, который перевернулся в Башкирии, выжил и отправлен на медосвидетельствование. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Водитель автобуса жив, в настоящее время он отправлен на медицинское освидетельствование на состояние опьянения", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами, следовавший по маршруту Миндигулово - Набережные Челны. Сообщалось, что в аварии погибли шесть человек, пострадали 28, а количество госпитализированных возросло до 13 человек.

Теги
РоссияДТП с автобусом в Башкирии
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