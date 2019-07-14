Водитель перевернувшегося автобуса в Башкирии остался жив после ДТП

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Водитель автобуса, который перевернулся в Башкирии, выжил и отправлен на медосвидетельствование. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Водитель автобуса жив, в настоящее время он отправлен на медицинское освидетельствование на состояние опьянения", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами, следовавший по маршруту Миндигулово - Набережные Челны. Сообщалось, что в аварии погибли шесть человек, пострадали 28, а количество госпитализированных возросло до 13 человек.