Вертолет совершил жесткую посадку в Кроноцком заповеднике на Камчатке

ТАСС, 15 июля. Вертолет, выполнявший технический рейс, в понедельник утром совершил жесткую посадку в Кроноцком заповеднике на Камчатке, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

"Сегодня в 10:04 (01:04 мск) утра вертолет Ми-8, выполняющий технический рейс из поселка Майское в Долину гейзеров, совершил жесткую посадку. На его борту был технический груз и люди, его сопровождающие. Ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали", - говорится в сообщении на сайте заповедника.

Уточняется, что в причинах произошедшего на месте разберется комиссия по расследованию чрезвычайных происшествий.

Кроноцкий заповедник - один из старейших в России, находится в восточной части полуострова. Здесь расположены восемь действующих вулканов, высочайшим из которых является Кроноцкая Сопка, термальные озера, долина гейзеров, водопады.