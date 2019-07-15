Врачи оказывают помощь восьми пострадавшим после ДТП с автобусом в Башкирии

ТАСС, 15 июля. Количество госпитализированных пострадавших, которым потребовалась помощь медиков после ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии, составляет на утро понедельника восемь человек. Еще 13 человек отпустили из больниц домой, сообщается на официальном сайте регионального МЧС.

"По уточненной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия погибло шесть человек, в лечебные учреждения доставлен 21 человек, из них два ребенка: госпитализированы восемь человек, из них один ребенок, 13 человек, в том числе один ребенок, после осмотра отпущены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Еще 13 пассажиров автобуса были доставлены в пункт временного размещения. На утро понедельника здесь остаются четыре человека, остальные уехали к родственникам.

В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами, следовавший по маршруту Миндигулово - Набережные Челны. Предварительно, водитель не справился с управлением и транспортное средство опрокинулось в кювет.