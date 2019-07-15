{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Якутии

Авария произошла на 138 км федеральной автодороги "Вилюй"

ЯКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Три человека стали жертвами ДТП в Вилюйском районе Якутии, есть пострадавшие. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в экстренных службах региона.

"Погибли по меньшей мере три человека", - рассказал собеседник агентства.

Согласно сообщению республиканского ГИБДД, авария произошла около 11:00 (05:00 мск) на 138 км федеральной автодороги "Вилюй". "Произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Hiace с пассажирами и грузового автомобиля Mitsubishi Canter", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Теги
РоссияЯкутия
Власти Бурятии назвали причину пожара в пригороде Улан-Удэ
В Республиканском агентстве лесного хозяйства сообщили, что возгорание возникло по вине местного населения
Читать полностью