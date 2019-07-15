На Алтае отдыхающие обнаружили в реке урну с прахом ветерана войны

БАРНАУЛ, 15 июля. /ТАСС/. Урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Евгения Доильницына выловили отдыхающие в реке Чумыш Тальменского района Алтайского края. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Урну выловили (отдыхающие), сейчас она находится в отделе полиции. (Урна повреждена), но остатки праха в ней еще остались. Работа ведется тальменскими полицейскими, привлекаются сотрудники в Заринске. Ветеран был жителем этого города, ведутся поиски родственников", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, полицейским предстоит выяснить, каким образом урна попала в реку. Предполагается, что она проплыла по течению из Заринска.

Евгений Федорович Доильницын родился 23 января 1918 года на Алтае. Он участвовал в боях на Юго-Западном, Воронежском, Брянском фронтах, в боях за освобождение Киева, был участником Курской битвы, 1-го Украинского фронта, участвовал в форсировании Десны, Днепра, в декабре 1943 года получил тяжелое ранение, весной 1945 года был направлен на Дальний Восток, в сентябре 1946-го уволен в запас в звании гвардии лейтенанта. Доильницын был награжден орденом Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, медали "За оборону Киева", "За победу над Германией", "За победу над Японией", "Ветеран труда", юбилейные, знак "Отличный артиллерист". После войны он руководил термобригадой на заводе, работал в химико-металлургическом институте научным сотрудником Западносибирского филиала Академии наук СССР, имел звание кандидата технических наук. Умер 10 ноября 2018 года.