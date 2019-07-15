В Подмосковье задержан вор в законе по подозрению в убийстве районного депутата

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Следователи и сотрудники ФСБ задержали в Московской области криминального авторитета, подозреваемого в причастности к убийству депутата законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и ее семьи. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следственным комитетом России во взаимодействии с ФСБ России на территории Московской области задержан так называемый вор в законе Олег Шишканов (Шишкан). По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата законодательного собрания Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи", - сказала она.

Он также проверяется на причастность к другим преступлениям.

Депутат совета депутатов Раменского муниципального района Татьяна Сидорова, одновременно занимавшая должность гендиректора компании "Племзавод Раменское", а также ее супруг, младший сын и сестра пропали в феврале 2012 года. Криминалисты и следователи обнаружили в доме многочисленные следы крови. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. Следствие не исключало, что причиной преступления могла стать служебная или предпринимательская деятельность женщины.

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