ФСБ задержала в Ростовской области двух участников ячейки ИГ

ТАСС, 15 июля. ФСБ России задержала двух участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"На след подозреваемых спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки", - сообщили в ЦОС. Главарь группы на требование остановить его автомобиль вблизи хутора Глинки Родионово-Несветайского района Ростовской области открыл стрельбу из автомата по сотрудникам правоохранительных органов, затем в его машине взорвалось взрывное устройство. Он погиб на месте.

"В рамках дальнейших неотложных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлены и задержаны в Ростове-на-Дону еще два члена террористической группы. В ходе личного досмотра у них обнаружена взрывчатка, детонаторы и боеприпасы", - сказали в ЦОС ФСБ.

По данным ФСБ, участники ячейки "готовили нападения на сотрудников полиции и совершение террористических акций на объектах массового пребывания граждан". Тем самым, отметили в ЦОС, "на территории Ростовской области выявлена и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", в состав которой входили три гражданина Российской Федерации".

Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 ("Приготовление к теракту"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 1 ст. 222 ("Незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов") и ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору") УК РФ.