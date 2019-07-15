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ДТП с автобусом в Башкирии

Водитель перевернувшегося на трассе в Башкирии автобуса задержан

В результате ДТП погибли шесть человек

УФА, 15 июля. /ТАСС/. Следователи задержали водителя автобуса, перевернувшегося накануне на трассе в Башкирии. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

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"По подозрению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), задержан 32-летний житель Республики Татарстан, под управлением которого находился пассажирский автобус в момент ДТП", - говорится в сообщении.

В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами, следовавший по маршруту Миндигулово - Набережные Челны. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось на обочину. В аварии погибли шесть человек.

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РоссияБашкортостанДТП с автобусом в Башкирии
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