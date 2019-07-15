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СМИ: не менее 3 млн человек пострадали от наводнений на северо-востоке Индии

По данным властей, из-за ливней погибли не менее 35 человек

ТАСС, 15 июля. По меньшей мере 3 млн человек покинули свои дома из-за наводнений в штатах Ассам и Бихар на северо-востоке Индии. Как сообщает в понедельник агентство "Синьхуа", буйство стихии также наблюдается в нескольких регионах Непала и Бангладеш.

"Ситуация с наводнениями стала очень серьезной, затронуты 31 из 32 районов штата", - заявил губернатор Ассама Сарбананда Соновал. По данным местных властей, продолжительные ливни в Индии привели к гибели не менее 35 человек, затоплены более 87 тыс. га сельхозугодий. Для проведения поисково-спасательной операции в районы бедствия были направлены военнослужащие индийской армии. Отмечается, что в ближайшее время экстремальные погодные условия могут сформироваться в соседнем штате Уттар-Прадеш.

В Непале по меньшей мере 64 человека скончались, 31 пропал без вести во время проливных дождей, накрывших треть районов страны. В свою очередь около 190 тыс. человек оставили свои жилища из-за наводнений в Бангладеш.

В конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние 10 лет. Проливные дожди вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушения зданий и многочленные несчастные случаи.

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