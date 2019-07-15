Пятерых пострадавших при опрокидывании автобуса в Башкирии доставили в больницы Татарстана

КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Пятерых пострадавших при опрокидывании автобуса в Архангельском районе Башкирии перевели на лечение в медучреждения Набережных Челнов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"На 17:40 мск в лечебные учреждения города Набережные Челны доставлены пятеро пострадавших", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что четыре человека находятся в больнице скорой медицинской помощи (БСМП). Пациенты проходят осмотр, все находятся в сознании. Пострадавшего в ДТП ребенка доставили в Камский детский медицинский центр в сопровождении отца. "В больницах города Уфа остаются два человека в тяжелом состоянии. Об их транспортировке вопрос будет решаться после стабилизации состояния", - добавила собеседница агентства.

"Ингосстрах" начал принимать заявления от пострадавших и родственников погибших для выплат. "Согласно действующему законодательству выплаты составляют 2,025 млн рублей на случай гибели пассажира, до 2 млн рублей - на случай причинения вреда здоровью - в зависимости от тяжести полученных повреждений", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами из Татарстана, следовавший по маршруту Миндигулово - Набережные Челны. В аварии погибли шесть человек.