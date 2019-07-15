Суд Грузии приостановил экстрадицию в Россию фигуранта дела об убийстве следователя

ТБИЛИСИ, 15 июля. /ТАСС/. Верховный суд Грузии временно приостановил экстрадицию в Россию хакера Ярослава Сумбаева, задержанного в республике за незаконное ношение оружия, фальсификацию документов, а также по делу о громком убийстве следователя Евгении Шишкиной, сообщили корреспонденту ТАСС в понедельник в пресс-службе грузинской Генпрокуратуры.

"Верховный суд оставил без изменений часть экстрадиции, однако временно приостановил процесс, так как параллельно в суде рассматривается вопрос предоставления ему убежища", - сказала сотрудница пресс-службы Генпрокуратуры. Она не уточнила, в какие сроки завершится рассмотрение дела о предоставлении Сумбаеву убежища в Грузии.

Сумбаева задержали в Тбилиси в ноябре 2018 года за незаконное ношение оружия и изготовление и использование фальшивого документа. Проверка показала, что он разыскивается Интерполом по запросу российских властей.

Хакер связан с убийством Евгении Шишкиной. По данным Интерпола, его и еще 28 человек обвинили в фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7, на чем они заработали 17 млн рублей. События относятся к 2013-2014 годам. Именно это дело, а также множество других резонансных случаев расследовала Шишкина, которую убили 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Московской области. В мае Тбилисский городской суд счел допустимой экстрадицию Сумбаева на родину.

В марте в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении убийства были задержаны Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения и некий 17-летний житель Северной столицы. Им предъявлено обвинение по ст. 295 ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия") УК РФ. По данным следствия, исполнителем преступления является Абдулазизов, а посредником - 17-летний молодой человек.