В Санкт-Петербурге теплоход "Метеор" врезался в причал на Дворцовой набережной

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Теплоход на подводных крыльях "Метеор" носовой частью врезался в причал на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в Росморречфлоте.

Инцидент произошел в понедельник. "Во время швартовки "Метеор" уткнулся носом в причал, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пассажиры покинули теплоход, и он своим ходом отправился дальше.

"Судно получило незначительное повреждение носовой части. Ему, по предварительным данным, предстоит небольшой ремонт", - сказал собеседник агентства, пояснив, что никаких серьезных последствий данный инцидент не вызвал.