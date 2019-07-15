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В Санкт-Петербурге теплоход "Метеор" врезался в причал на Дворцовой набережной

В происшествии никто не пострадал

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Теплоход на подводных крыльях "Метеор" носовой частью врезался в причал на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в Росморречфлоте.

Инцидент произошел в понедельник. "Во время швартовки "Метеор" уткнулся носом в причал, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пассажиры покинули теплоход, и он своим ходом отправился дальше.

"Судно получило незначительное повреждение носовой части. Ему, по предварительным данным, предстоит небольшой ремонт", - сказал собеседник агентства, пояснив, что никаких серьезных последствий данный инцидент не вызвал.

 

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