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В СК назвали причину возвращения авиалайнера в аэропорт Казани

В салоне самолета произошло задымление

КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Лайнер авиакомпании "Победа" был вынужден в понедельник вечером вернуться в аэропорт Казани из-за задымления в салоне, сообщил журналистам старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

"По предварительным данным, самолет авиакомпании "Победа" с 185 пассажирами и 6 членами экипажа на борту вылетел в 20:50 мск из Казани в Санкт-Петербург. В связи с задымлением салона и возможными неисправностями в левом двигателе самолет в 21:25 мск вернулся в аэропорт вылета", - сказал собеседник агентства.

Захаров уточнил, что пострадавших в результате произошедшего нет. В настоящее время по данному факту следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России начали проверку, они выехали на осмотр самолета, совершившего вынужденную посадку.

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