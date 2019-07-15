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"Победа" объяснила возвращение лайнера в аэропорт Казани попаданием птицы в двигатель

Ранее стало известно, что самолет совершил посадку в Казани из-за задымления в салоне

КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Победа", вылетевший в Санкт-Петербург, был вынужден в понедельник вечером вернуться в аэропорт Казани из-за попадания птицы в двигатель. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

Ранее следствие сообщало, что Boeing 737-800 с 185 пассажирами и 6 членами экипажа на борту вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в салоне и возможной неисправности одного из двигателей.

"Птица попала в правый двигатель, предварительное заключение технических служб подтверждает, что самолет повреждений не получил. Ждем итоговое заключение комиссии", - сказали в пресс-службе "Победы"

"Мы неоднократно сообщали Росавиации о серьезной угрозе безопасности из-за недостаточного орнитологического обеспечения. Однако до сих пор никаких мер не принято", - добавили в пресс-службе.

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