СМИ: число погибших при обрушении здания в Индии возросло до 14

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июля. /ТАСС/. Спасатели извлекли живыми 28 человек из-под завалов рухнувшего в воскресенье здания в северном индийском штате Химачал-Прадеш, еще 14 человек погибли. Как сообщает во вторник газета Times of India, большинство погибших и пострадавших - военнослужащие.

Ранее сообщалось о 13 погибших и 17 спасенных.

Многоэтажное здание обрушилось в воскресенье в городе Солан, в момент обрушения в доме, где располагалась столовая, обедали солдаты одного из соседних полков. Под завалами оказались 42 человека, почти двое суток спасатели разбирали завалы, чтобы извлечь людей. В итоге 17 военнослужащих и 11 гражданских лиц были спасены, 13 солдат и один гражданский погибли.

Причиной обрушения здания стали мощные муссонные ливни, обрушившиеся на север Индии. Полиция начала расследование, владельцев и строителей здания обвиняют в несоблюдении строительных норм и экономии на стройматериалах.