Приговор экс-сотруднику ФСБ Докучаеву, осужденному за госизмену, оставлен в силе

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Верховный суд России признал законным приговор бывшему оперуполномоченному Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России Дмитрию Докучаеву, осужденному на шесть лет колонии строгого режима за государственную измену. Об этом корреспондент ТАСС сообщает из зала суда.

"Решение суда оставить без изменения, жалобу защитников - без удовлетворения", - сказал судья.

Московский окружной военный суд (МОВС) 10 апреля признал Докучаева виновным по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена") и назначил ему наказание в виде шести лет колонии строгого режима. Осужденный лишен также звания майора. В ходе следствия Докучаев заключил досудебное соглашение со следствием.

26 февраля МОВС признал виновными в госизмене и приговорил бывшего начальника отдела оперативного управления ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова и начальника отдела компьютерных инцидентов компании "Лаборатория Касперского" Руслана Стоянова к 22 и 14 годам колонии строгого режима соответственно. По данным следствия, обвиняемые передавали США сведения, составляющие государственную тайну. Кроме того, 1 апреля Мосгорсуд приговорил к семи годам колонии строгого режима еще одного фигуранта Георгия Фомченкова, который заключил досудебное соглашение.