СК установил возможную причину выезда самолета за пределы ВПП в Сочи осенью 2018 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июля. /ТАСС/. Причинами выезда самолета со взлетно-посадочной полосы в Сочи осенью 2018 года стали ветер с гор и человеческий фактор. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции руководитель отдела криминалистики Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России Вячеслав Ломов.

"[Был] ветер из-за гор, из-за расположения самой взлетно-посадочной полосы и аэропорта. Мог менять направление движения очень-очень быстро. Погодные условия и человеческий фактор - это основные причины на тот момент", - сказал Ломов. Он уточнил, что в настоящее время уголовное дело находится в Главном следственном управлении, выводы могут измениться.

Ранее сообщалось, что прибывший в Сочи в ночь на 1 сентября 2018 года из Москвы самолет авиакомпании Utair выкатился с ВПП в реку, в результате чего разрушились крыло и шасси, загорелся левый двигатель. На борту лайнера находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. В результате ЧП 18 человек получили травмы, трое из них были госпитализированы, погиб сотрудник аэропорта, который помогал эвакуировать людей. Авиакомпания заявляла, что выплатит компенсации, но часть пассажиров и юристы посчитали сумму недостаточной.