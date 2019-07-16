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Химическая установка загорелась на Балтийском судостроительном заводе в Петербурге

Возгорание тушат шесть единиц техники и 32 человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Пожар произошел на Балтийском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, горит химическая установка, сообщили во вторник журналистам в управлении МЧС по городу.

"В цехе ООО "Балтийский завод-судостроение" происходит горение селеновой установки", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Как уточнили ТАСС в городском управлении МЧС, в настоящее время пожар локализован, сведения о пострадавших не поступали, его тушение продолжается.

В ведомстве отметили, что на месте происходит горение газа из ацитиленового баллона, который объединен с другими емкостями в спайку. "К ликвидации возгорания привлечены шесть единиц техники и 32 человека личного состава", - отметили в ведомстве.

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