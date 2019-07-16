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Источник: композитор Извеков найден мертвым в квартире на северо-востоке Москвы

Следователи устанавливают обстоятельства его смерти

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Тело композитора Игоря Извекова найдено в квартире на Маломосковской улице в Москве, причины и обстоятельства его смерти устанавливают следователи. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Тело 53-летнего музыканта было найдено в квартире на Маломосковской улице. По предварительным данным, он скончался 15 июля. На теле композитора нет видимых телесных повреждений. Тем не менее по факту случившегося СК РФ начал проверку", - сказал собеседник агентства.

Игорь Извеков был композитором, звукорежиссером, музыкальным педагогом, руководил вокально-инструментальными ансамблями. В качестве звукорежиссера-реставратора он работал над полной песенной антологией артиста Николая Караченцова. Также музыкант работал с альбомами Михаила Боярского, Елены Суржиковой и Руслана Неврединова.

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