Крупные магистрали Новосибирска затопило после сильного ливня

НОВОСИБИРСК, 16 июля. /ТАСС/. Сильный ливень, начавшийся вечером во вторник в Новосибирске, за два часа затопил центральные дороги города, на отдельных магистралях вода скрывала машины по двери, о чем активно сообщали очевидцы в соцсетях. Восходящие движения воздуха спровоцировали формирование кучево-дождевых облаков и выпадение обильных осадков, рассказал ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского УГМС Ренад Ягудин.

"Такие осадки мог спровоцировать двусторонний циклогенез, то есть разрушения тропосферного гребня в атмосфере и формирование на этом месте достаточно глубокого тропосферного циклона, то есть вихри, с восходящими движениями в центре и вращением ветра против часовой стрелки. Вот эти восходящие движения видимо и могли вызвать формирование мощных кучево-дождевых облаков и выпадение обильных осадков", - сказал Ягудин.

Сильный ливень, начавшийся около 18.00 по новосибирскому времени (14:00 по мск) и продолжающийся несколько часов, привел к затоплению ряда участков дорог, в частности, сложная обстановка сложилась на Площади Труда, - одном из главных транспортных узлов левобережья Новосибирска, на площади Энергетиков, а также на улице Восход.

На многих дорогах Новосибирска образовались пробки в 9 баллов, в частности, движение оказалось затруднено на улицах Большевистская, Ипподромская, Ватутина, Станционная, Железнодорожная и Мочищенское шоссе.

Ливень для многих новосибирцев стал неожиданностью. Он сменил жаркую, солнечную погоду. Ранее Западно-Сибирский УГМС давал прогноз о перемене погоды в Западной Сибири, прогнозируя отдельные грозовые ливни в Новосибирской области и на сопредельных территориях. Однако по Новосибирской области на 16 июня синоптики прогнозировали осадки до умеренных. Получить комментарии в единой дежурно-диспетчерской службе города не удалось.

По информации Западно-Сибирского УГМС во вторник наблюдается температура 15 градусов тепла, ветер 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.