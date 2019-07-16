В центре Москвы загорелась гостиница

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Порядка 70 человек эвакуированы из гостиницы, которая загорелась в Пресненском районе Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Здание гостиницы загорелось на Мукомольном проезде, 4А, строение 1. В настоящее время из здания эвакуировано около 70 человек", - сказал собеседник агентства, не уточнив площадь возгорания.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили ТАСС, что пожар произошел на кровле двухэтажного кирпичного здания старой постройки.