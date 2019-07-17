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В Якутии около 69 тыс. человек остались без света

Без снабжения остались потребители в Сунтарском, Вилюйском, Нюрбинском и Верхневилюйском районах

ЯКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. Порядка 69 тыс. жителей Якутии остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на высоковольтной линии "Сунтар-Вилюйск", сообщается  на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Сунтарском, Вилюйском, Нюрбинском и Верхневилюйском районах (около 69 000 человек). Мощность отключенных потребителей - 7 МВт", - говорится в сообщении Минэнерго.

В нем уточняется, что нарушение произошло в 09:46 мск. Обесточены семь подстанций на западе Якутии: "Эльгяй", "Шея", "Кюндядя", "Нюрба", "Онхой", "Верхневилюйск", "Вилюйск".

Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы, отметили в Минэнерго.

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