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Прекращение дела против Ивана Голунова

Трое уволенных из-за дела Голунова оперативников хотят восстановиться на службе через суд

Ранее сотрудников полиции уволили за нарушение служебного регламента

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Трое сотрудников полиции, которых ранее уволили из-за уголовного дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова, намерены восстановиться на службе в судебном порядке.

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Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Трое оперативников, которые принимали участие в разработке Голунова, были ранее уволены из УМВД ЗАО Москвы за нарушение служебного регламента. Руководство сочло, что полицейские не предоставили журналисту адвоката и не дали позвонить родственникам. Но сами экс-сотрудники утверждают, что адвокат ему был предоставлен, а позвонить ему не дали, так как опасались, что он свяжется с подельниками. Бывшие оперативники готовят иск в суд с требованием о восстановлении на службе", - сказал собеседник агентства.

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