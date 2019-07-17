Трое уволенных из-за дела Голунова оперативников хотят восстановиться на службе через суд

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Трое сотрудников полиции, которых ранее уволили из-за уголовного дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова, намерены восстановиться на службе в судебном порядке.
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Трое оперативников, которые принимали участие в разработке Голунова, были ранее уволены из УМВД ЗАО Москвы за нарушение служебного регламента. Руководство сочло, что полицейские не предоставили журналисту адвоката и не дали позвонить родственникам. Но сами экс-сотрудники утверждают, что адвокат ему был предоставлен, а позвонить ему не дали, так как опасались, что он свяжется с подельниками. Бывшие оперативники готовят иск в суд с требованием о восстановлении на службе", - сказал собеседник агентства.