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Расследование терактов на Шри-Ланке

Президент Шри-Ланки заявил об аресте всех причастных к терактам на острове

В случае доказательства их вины арестованные могут быть приговорены к высшей мере наказания впервые с 1976 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил об аресте всех подозреваемых в причастности к серии взрывов, которые прогремели на острове 21 апреля. Об этом в среду сообщает агентство "Синьхуа".

Глава государства отметил работу ланкийских правоохранительных органов, которые провели масштабное расследование по делу о терактах. Сирисена подчеркнул, что в случае доказательства их вины арестованные могут быть приговорены к высшей мере наказания. Такие приговоры не выносились на Шри-Ланке с 1976 года.

21 апреля, в день празднования Пасхи католиками и протестантами, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа в общей сложности прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. В результате терактов погибли около 250 человек. К настоящему моменту власти задержали более 100 подозреваемых в причастности к этим преступлениям.

Теги
Шри-ЛанкаСирисена, МайтрипалаРасследование терактов на Шри-Ланке
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