УФСИН начало проверку по новому видео с избиением в ярославской колонии

ТАСС, 17 июля. УФСИН начало проверку по размещенному в СМИ нового видео об избиении в ярославской колонии №1. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСИН по Ярославской области.

"В связи с появлением в средствах массовой информации видеоматериалов о применении физической силы и специальных средств к осужденному, в УФСИН России по Ярославской области назначена служебная проверка, по результатам которой все материалы будут направлены в органы следствия для принятия решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ", - сообщили в управлении.

В среду "Новая газета" опубликовала видео с избиениями двоих заключенных в феврале 2016 года в колонии №1 Ярославля. Оно было снято в камере штрафного изолятора (ШИЗО) ИК-1. На кадрах зафиксировано, как сотрудники УФСИН заходят в камеру, а затем избивают дубинками заключенных и волокут по ступенькам.

Юрист фонда "Общественный вердикт", адвокат одного из потерпевших (Джошгуна Абдулаева) Ирина Бирюкова сообщила ТАСС, что сообщила об избиении двоих заключенных в Следственный комитет России. По ее словам, видео появилось в результате проведения экспертиз изъятой техники из ИК-1. Видео было уничтожено, но эксперты сумели его восстановить. Бирюкова сообщила, что в избиении участвовали 8 сотрудников колонии. На видео нет фигурантов дела о пытках в ИК-1, которое было возбуждено после избиения экс-заключенного Евгения Макарова в 2017 году. Один из потерпевших - Абдулаев - уже освободился и покинул Россию, имя второго потерпевшего адвокат не назвала.