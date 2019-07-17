Проходящий по делу о разбоях сотрудник ФСБ Власов оформил явку с повинной

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудник ФСБ Артур Власов, являющийся фигурантом дела о разбойных нападениях, явился в следственные органы и оформил явку с повинной, частично возместив ущерб.

"Я явился с явкой с повинной, признал вину и частично возместил ущерб потерпевшему", - сказал Власов на заседании Московского окружного военного суда (МОВС), где рассматривается жалоба на его арест.

5 июля военный суд заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двоих отправил под домашний арест по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 162 ("Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере") УК РФ. Фигурантами дела являются Х. Маргиев, Д. Капышкин, А. Карелин, Р. Оболенский, В. Урусов, Д. Чиквин и А. Власов. Среди задержанных, по информации медиахолдинга "РБК", сотрудники спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел" и офицеры управления "К" ФСБ России. Кроме того, следователи проверяют арестованных на причастность к аналогичным преступлениям. Детали уголовного дела следствием не раскрываются.

