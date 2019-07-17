Суд в Ярославле продлил домашний арест бывшему врио начальника ИК-1

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Ярославля продлил срок домашнего ареста бывшему врио начальника ИК-1 Дмитрию Николаеву по делу об избиении в колонии бывшего заключенного Евгения Макарова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд продлил Николаеву домашний арест до 20 октября", - сказала собеседница агентства.

Николаев был отправлен под домашний арест 20 февраля.

По делу об избиении Макарова проходят 15 бывших сотрудников ИК-1, всем им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, 12 из них арестованы, трое находятся под домашним арестом.