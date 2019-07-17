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Дело об избиении заключенного в ярославской колонии

Суд в Ярославле продлил домашний арест бывшему врио начальника ИК-1

Дмитрий Николаев будет находиться под домашним арестом до 20 октября

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Ярославля продлил срок домашнего ареста бывшему врио начальника ИК-1 Дмитрию Николаеву по делу об избиении в колонии бывшего заключенного Евгения Макарова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

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"Суд продлил Николаеву домашний арест до 20 октября", - сказала собеседница агентства.

Николаев был отправлен под домашний арест 20 февраля.

По делу об избиении Макарова проходят 15 бывших сотрудников ИК-1, всем им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, 12 из них арестованы, трое находятся под домашним арестом.

Теги
РоссияЯрославская областьДело об избиении заключенного в ярославской колонии
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