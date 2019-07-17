СК завел дело на сотрудников соцзащиты в Москве из-за усыновления детей однополой семьей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников соцзащиты в Москве, отдавших на усыновление детей однополой семье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц отдела социальной защиты населения района Марьино Юго-Восточного административного округа Москвы по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей по осуществлению контроля за условиями жизни и воспитания усыновленных детей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшего существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов государства (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - сообщили в СК.

По данным следствия, мужчина с 2010 года воспитывает двух малолетних усыновленных мальчиков, проживая с другим мужчиной. "При этом он пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию", - добавили в СК. Следствие считает, что сотрудники соцзащиты "не предприняли надлежащих мер по защите несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

В свою очередь глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале, что подобное уголовное дело возбуждено в РФ впервые. "Следственный комитет РФ в Москве возбудил уголовное дело о халатности из-за проживания двух усыновленных детей в однополой семье. Впервые такое", - сообщил Чиков.