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Более 40 граждан Узбекистана госпитализированы в Самарской области из-за отравления

Устанавливаются обстоятельства произошедшего

САМАРА, 17 июля. /ТАСС/. Более 40 человек госпитализированы из-за отравления в Самарской области из села Кошелевка. Все они являются гражданами Узбекистана, сообщили в среду в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

"16-17 июля 2019 года из села Кошелевка Сызранского района Самарской области в больницу с признаками отравления различной степени тяжести госпитализированы 46 мужчин - граждан Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

По данным следователей, граждане Узбекистана приехали в регион в текущем году и занимались сельскохозяйственными работами. Они жили в отдельном доме, еду готовили себе сами.

Отравившиеся доставлены в больницу. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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