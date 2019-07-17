Наркобарон Коротышка приговорен к пожизненному сроку

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Суд в Нью-Йорке приговорил в среду бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка к пожизненному тюремному заключению. Об этом говорится в распространенном заявлении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.

В феврале жюри присяжных суда признало бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" виновным в участии в преступном сообществе, в сговоре с целью производства и распространения наркотиков, в применении огнестрельного оружия и в сговоре с целью легализации доходов от оборота наркотиков.