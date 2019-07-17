Более 40 уголовных дел возбуждено в Астрахани после проверки строительной сферы

АСТРАХАНЬ, 17 июля. /ТАСС/. Более 40 уголовных дел было возбуждено после проверки работы чиновников Астраханской области, курирующих вопросы строительной сферы. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры региона.

"По результатам дополнительных проверок возбуждено 43 уголовных дела, 23 из которых - по материалам прокурорских проверок. Доставлено к следователям 22 фигуранта, из них пять заместителей глав муниципалитетов и иных должностных лиц органов местного самоуправления, и.о. регионального министра строительства и ЖКХ, первый заместитель регионального министра промышленности, транспорта и природных ресурсов, ранее министр ЖКХ, заместитель регионального министра экономического развития, первый заместитель директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области", - сказал представитель ведомства.

По его данным, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов дел.

Проблемы расселения

Ранее со ссылкой на замгенпрокурора РФ Андрея Кикотя сообщалось, что жилищный фонд области насчитывает 5,6 тыс. многоквартирных домов, из них 80% построены более 30 лет назад и имеют высокую степень износа. Более 90% этих домов нуждаются в капремонте, а 300 признаны аварийными и подлежат расселению. При этом до сих пор не расселены 26 многоквартирных аварийных домов, подлежавших расселению еще три года назад.

По данным астраханских властей, в регионе необходимо расселить более 56 тыс. кв. м аварийного жилья, из них более 12 тыс. выявлены после 1 января 2017 года. При этом к 2022 году будет переселено около 3 тыс. жителей региона из 44 тыс. кв. м аварийного жилья.