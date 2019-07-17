Полиция ищет неизвестного, открывшего стрельбу на юге Москвы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Полиция разыскивает мужчину, который открыл стрельбу из неустановленного оружия и ранил человека на проспекте Андропова на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
"Водитель автомашины Volkswagen произвел выстрелы в мужчину из неустановленного оружия на проспекте Андропова и скрылся", - сообщили в пресс-службе.
Пострадавший с ранением был госпитализирован.
На месте ЧП работает оперативно-следственная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Москве для розыска машины и подозреваемого введен план "Перехват".