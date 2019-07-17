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Полиция ищет неизвестного, открывшего стрельбу на юге Москвы

В результате стрельбы один человек пострадал

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Полиция разыскивает мужчину, который открыл стрельбу из неустановленного оружия и ранил человека на проспекте Андропова на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Водитель автомашины Volkswagen произвел выстрелы в мужчину из неустановленного оружия на проспекте Андропова и скрылся", - сообщили в пресс-службе.

Пострадавший с ранением был госпитализирован.

На месте ЧП работает оперативно-следственная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Москве для розыска машины и подозреваемого введен план "Перехват".

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