По уголовным делам в сфере строительства в Астраханской области задержали шесть фигурантов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Шесть человек задержаны в рамках расследования уголовных дел о мошенничестве и превышении должностных полномочий в сфере строительства в Астраханской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В настоящее время следователями следственного управления СК России по Астраханской области задержаны шесть человек - и. о. министра строительства и ЖКХ области (Олег Гужвинский), один из бывших региональных министров строительства и ЖКХ (Сергей Кучумов), бывший глава Наримановского района, глава Астраханского сельсовета и двое предпринимателей, решается вопрос об избрании им мер пресечения", - сообщили в СК.

Ранее в региональном следственном управлении СК сообщили ТАСС о задержании Гужвинского и Кучумова. Гужвинский был назначен на должность и.о. министра строительства и ЖКХ в августе 2018 года. Кучумов занимал должность министра ЖКХ Астраханской области с марта 2015 года по сентябрь 2017 года, в настоящее время он является первым заместителем министра промышленности, транспорта и природных ресурсов области.

Уголовные дела

В среду Следственный комитет возбудил 17 уголовных дел о мошенничестве и превышении должностных полномочий. В свою очередь прокуратура региона сообщила, что по результатам дополнительных проверок возбуждено 43 уголовных дела. Доставлено к следователям 22 фигуранта, в их числе пять заместителей глав муниципалитетов и иных должностных лиц органов местного самоуправления, и.о. регионального министра строительства и ЖКХ, первый заместитель регионального министра промышленности, транспорта и природных ресурсов (ранее занимал должность министра ЖКХ), заместитель регионального министра экономического развития, первый заместитель директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области.

По версии следствия, с 2015 года по настоящее время действующий и двое бывших министров строительства и ЖКХ Астраханской области незаконно предоставляли некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области" денежные средства в виде субсидий из бюджета региона для оплаты услуг коммерческой организации ОАО "Социальные гарантии". В результате были незаконно использованы средства бюджета области на общую сумму более 47 млн рублей.

Помимо этого, как полагает следствие, действующие и бывшие главы муниципальных образований, а также другие ответственные за реализацию программ переселения из аварийного жилья сотрудники администрации, зная, что работы по строительству многоквартирных домов в полном объеме не выполнены, подписывали акты о приемке. Кроме того, ряд чиновников при наличии ресурсов не включал аварийные дома в реестр непригодных для проживания и в программу "Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2019-2024 годы".