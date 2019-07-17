Подбросившие наркотики в Петербурге росгвардейцы вымогали взятку у подростка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии, которые подбросили наркотики в Петербурге и были задержаны, вымогали взятку в 300 тыс. рублей у подростка за непривлечение его к ответственности. Из этой суммы 140 тыс. рублей они успели получить, сообщила в среду пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в Петербурге задержаны двое сотрудников Росгвардии, которые подбросили наркотики гражданину и вымогали у него взятку. В управлении Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что по данному факту начата служебная проверка.

В ведомстве уточнили, что подозреваемые были задержаны во вторник, они являются сотрудниками вневедомственной охраны. "Подозреваемые 16 июля 2019 года, действуя совместно, находясь у одного из домов по проспекту Металлистов, создав видимость изъятия у несовершеннолетнего 2003 года рождения наркотических средств и привлечения его к уголовной ответственности, то есть создав условия, при которых потерпевший вынужден передать денежные средства, потребовали с последнего взятку в размере 300 тыс. рублей за непривлечение его к уголовной ответственности за якобы хранение наркотических средств. Далее, реализуя свой преступный умысел, подозреваемые получили с потерпевшего часть взятки в размере 140 тыс. рублей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что сотрудников Росгвардии задержали при получении 140 тыс. рублей полицейские.

В СК также отметили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки").

"В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения", - заключили в следственном управлении.