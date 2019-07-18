СК проводит доследственную проверку после гибели горняка на шахте в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 18 июля. /ТАСС/. Региональное управление Следственного комитета в Кузбассе проводит доследственную проверку после гибели горняка на шахте "Анжерская-Южная". Установлено, что горная порода обрушилась на горнорабочего во время ведения работ в вентиляционном штреке, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

"Предварительно установлено, что проходчик, находясь в горной выработке, выполнял работы в вентиляционном штреке, в момент установки крепежа произошло отслоение породы, которая придавила рабочего. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказали в следкоме.

По данным ведомства, шахтеры "Анжерской-Южной" сами извлекли погибшего из-под завалов и подняли на поверхность, где медики констатировали смерть 47-летнего горняка. В рамках доследственной проверки будут проведены экспертизы, также следователи проверят, как на шахте соблюдались требования промышленной безопасности.

Ранее сообщалось, что обрушение горной породы на шахте произошло вечером в среду. В момент происшествия в забое находилось 66 человек, эвакуация и помощь горноспасателей не потребовалось. В настоящий момент работа шахты частично приостановлена на опасном участке до выяснения предварительных причин отслоения породы. Созданная на предприятии комиссия устанавливает причины ЧП. Угрозы дальнейшего обрушения породы нет.

Шахта "Анжерская-Южная" находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года, конкурсное производство неоднократно продлевалось. Добыча угля на предприятии при этом продолжается. Согласно данным Сибирского управления Ростехнадзора, после проверки надзорного ведомства в декабре 2018 года работа "Анжерской-Южной" была частично приостановлена "за превышение максимально допустимой концентрации газа метана, оксида углерода и нахождение выработок в пылевзрывоопасном состоянии, что могло привести к взрыву угольной пыли и гибели людей".