В Благовещенске после сильного дождя установили режим ЧС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июля. /ТАСС/. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации в Благовещенске для того, чтобы оперативно устранить последствия сильного дождя, сообщила в четверг журналистам пресс-служба городской администрации.

Ранее сообщалось, что обильные осадки, прошедшие в Благовещенске с 16 на 17 июля, вызвали подтопление улиц города, дворовых территорий, частного сектора, подтопило магазины, детские сады, лечебные учреждения. По данным Амурского гидрометцентра, за сутки в Благовещенске выпал 61 мм осадков, это 47% месячной нормы, декадная норма превышена в полтора раза.

"Для оперативной ликвидации последствий обрушившегося на Благовещенск сильного дождя в амурской столице установлен режим чрезвычайной ситуации. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен решением комиссии ЧС и ОПБ города 17 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Как уточняется, единая дежурная диспетчерская служба продолжает осуществлять непрерывный сбор, обработку и передачу информации о складывающейся ситуации в оперативный штаб. Также продолжаются работы по откачке воды с проезжей части улиц города, подтопленных территорий жилых домов. В четверг начнет работать комиссия по обследованию объектов, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации.

"Для ликвидации последствий ЧС будут предусмотрены необходимые денежные средства из резервного фонда администрации города Благовещенска", - отмечается в сообщении.

О последствиях

В областном центре в четверг закрыли четвертый корпус детского сада №35, территорию и подавал которого подтопило во время дождя. В среду персонал принимал детей у родителей через забор, поскольку пройти к учреждению по воде было проблематично, однако утром в самом здании воды еще не было. Позднее она пошла в подвал.

Как рассказала ТАСС заведующая детсадом Татьяна Храмова, корпус закрыт для устранения последствий ЧС - откачки воды из подавала, просушки помещения и проведения дезинфекционных работ. Дети распределены по трем другим корпусам детсада. Воду с территории уже откачали.

Возможно, четвертый корпус начнет работать с понедельника. Его посещают 230 детей. По словам Храмовой, в сложившейся ситуации с подтоплением городские службы сработали очень качественно, быстро пришли на помощь, откачивали воду днем и ночью и работают до сих пор. Она также отметила, что власти приняли решение об обустройстве ливневки на территории детсада, в настоящий момент готовится проектно-сметная документация по водоотведению.

В школе №13 Благовещенска, в которой территорию и подвал также подтопило во время ливня, с последствиями разбушевавшейся стихии справились самостоятельно. По словам директора школы Эльмиры Кобыльниковой, как только пошел сильный дождь, сразу были включены два насоса - это инвентарь школы и сотрудники знают, как с ним обращаться в подобных ситуациях. Но ливень был настолько сильным, что вода в подвале поднялась на 5-7 см, в четверг ее уже практически нет, лишь несколько лужиц. На территории школы все почти просохло, влажными остаются лишь клумбы.

"Мы справились с водой, сейчас просушиваем. Осталось немного воды в приямке, идут грунтовые воды, мы их тоже качаем. Как все закончим, будет дезинфекция", - отметила руководитель.

Ситуацию в детсаду и в школе, а также на других пострадавших от дождя объектах администрация города держит на контроле, - сказали ТАСС в пресс-службе администрации Благовещенска.