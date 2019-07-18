СМИ сообщили о массовой эвакуации из белградского аэропорта

БЕЛГРАД, 18 июля. /ТАСС/. Сообщение о заложенной бомбе привело к эвакуации 130 человек из белградского международного аэропорта имени Николы Теслы. Об этом сообщила в четверг газета "Вечерне новости".

Издание отмечает, что на аэродром прибыла контрдиверсионная группа сербской полиции.

В то же время издание Kurir сообщает, что взрывчатое вещество может находиться на борту самолета компании Lufthansa, готовившегося совершить рейс во Франкфурт. Самолет отогнали на 3 км от здания аэропорта, где его досматривают правоохранители.

Пресс-служба аэропорта в ответ на запрос ТАСС отказалась в данный момент комментировать ситуацию.