Верховный суд РФ отклонил жалобу экс-офицера Минобороны РФ, осужденного за участие в ИГ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Верховный суд России признал законным приговор бывшему офицеру Минобороны РФ Денису Хисамову, осужденному на 19 лет колонии за участие в запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Решение суда оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказал судья.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Хисамова к 19 годам колонии строгого режима по совокупности преступлений. Уголовное дело в его отношении было возбуждено по ст. 205.3 ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности") и ч. 2 ст. 205.5 ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической") УК РФ.