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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Полиция возбудила дело об избиении юноши на акции протеста в Екатеринбурге

По словам адвоката, предполагается, что 17-летнего подростка избили другие участники акции
Сломанный забор, которым была огорожена территория сквера в центре Екатеринбурга, после акции протестов. 18 мая 2019 года Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Сломанный забор, которым была огорожена территория сквера в центре Екатеринбурга, после акции протестов. 18 мая 2019 года
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в связи с избиением 17-летнего подростка во время акции протеста в сквере на Октябрьской площади, где планировалось строительство храма Святой Екатерины. Предполагается, что юношу избили другие участники акции, сообщил в четверг ТАСС адвокат молодого человека Алексей Бушмаков.

"Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") по заявлению моего подзащитного. Сейчас будет проводиться следствие, к делу приобщены фотографии лиц, которые причиняли моему подзащитному травмы", - сказал Бушмаков, добавив, что подростка избили другие участники акции, личности которых сейчас устанавливаются.

В полиции Екатеринбурга воздержались от комментариев.

В мае в Екатеринбурге проходили акции протеста, связанные с выбором места строительства храма Святой Екатерины.

Теги
РоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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