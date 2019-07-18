Персонал столовой детского лагеря в Крыму заподозрили в несоблюдении правил гигиены

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники столовой в детском лагере "Лучистый" в Евпатории могли не соблюдать правила личной гигиены, в результате чего отравились более 50 детей. Об этом сообщается на сайте межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

"Несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди лиц, питающихся в столовой. Все вышеуказанные работники направлены на консультацию и лечение. С 17 июля для работы на пищеблоке привлечен дополнительный персонал", - говорится в сообщении.

По результатам лабораторных исследований установлено, что носителями норовирусной инфекции были сотрудники столовой.

Ранее пресс-служба республиканского Минздрава сообщила, что число пострадавших от отравления в детском лагере увеличилось до 57: 52 ребенка, 5 вожатых. Директор татарстанского республиканского центра "Черноморец" Евгений Ветров, который организовал поездку, в четверг заявил ТАСС, что все пострадавшие идут на поправку. Ранее он сообщал, что всех детей планируется выписать в пятницу.

Главное следственное управление СК по Республике Крым возбудило уголовные дела по факту отравления детей.