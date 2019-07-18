Росэнергоатом: замыкания на трансформаторе нормальны в работе любой электростанции

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Короткое замыкание на трансформаторе - нормальное событие для работы любой электростанции, независимо от того, как она генерирует энергию. Об этом заявил директор департамента коммуникаций АО "Концерн Росэнергоатом" Андрей Тимонов в четверг в эфире телеканала "Россия 24", комментируя отключение энергоблоков на Калининской АЭС.

Утром 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередачи "Белозерская" (750 кВ) и "Опытная" (750 кВ), что привело к отключению от сети трех энергоблоков станции. Реакторные установки первого и второго энергоблоков разгружены, реакторная установка четвертого энергоблока остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки. Третий энергоблок находится в работе.

"Подобного рода ситуации происходят абсолютно на любых электростанциях, независимо от способа генерации", - заявил Тимонов.

Он добавил, что произошедшее "никоим образом не отразилось на безопасности самой Калининской атомной станции". "И это событие никоим образом не затрагивало основное оборудование атомных энергоблоков. Радиационный фон в настоящий момент в Удомле в окрестностях Калининской станции полностью соответствует природным значениям", - заверил он.

Калининская АЭС - филиал Росэнергоатома. Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.