В отношении экс-гендиректора Антипинского НПЗ возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) за злоупотребление полномочиями. Ущерб от действий составил 35 млн рублей, говорится в сообщении, размещенном на сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями. Ущерб составил более 35 млн рублей", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что, по версии следствия, подозреваемый вопреки законным интересам заключил договор купли-продажи имущества завода, чем причинил материальный ущерб. "В настоящее время принимаются меры к установлению местонахождения подозреваемого", - сказано в тексте. Как отметили ТАСС в СУ СК РФ, фамилия фигуранта дела не разглашается в интересах следствия.

По данным базы СПАРК, с 2004 года генеральным директором АНПЗ был Геннадий Лисовиченко. На сайте АНПЗ указано, что сейчас гендиректором является Максим Андриасов, который занимает эту должность с ноября 2018 года.

О ситуации

18 мая Антипинский НПЗ подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом. Согласно данным картотеки суда, Антипинский НПЗ обозначил сумму требований по делу о банкротстве в 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы НПЗ - Абсолют банк, Московский кредитный банк и другие. После получения Сбербанком контроля над НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar - компании "Сокар Энергоресурс".

14 июля компания "Новый поток" сообщила, что ее владелец Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево. Как следует из материалов дела о мошенничестве, оно было возбуждено после заявления главы Сбербанка Германа Грефа. Согласно материалам дела, Сбербанк выдал кредит $29 млн, что по курсу ЦБ составляет 1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей, а "указанный кредит Мазуров вместе с неустановленными лицами распределил по своему усмотрению". Тверской суд Москвы 15 июля избрал бизнесмену меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября. Свою вину Мазуров не признает.