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Семь человек погибли в ДТП в Туве

В числе погибших трое детей
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Семь человек, в том числе трое детей, погибли при столкновении двух автомобилей в Туве. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"На 20-м км автодороги Кызыл - Эрзин водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada Priora. В результате ДТП оба водителя и пять пассажиров Lada, среди которых трое несовершеннолетних, погибли, еще один пассажир Lada в тяжелом состоянии госпитализирован", - сказал собеседник.

По его словам, погибшим детям было четыре, семь и 12 лет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все причины произошедшего.

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