Суд продлил меры пресечения девяти фигурантам дела о пытках в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Суд в Ярославле продлил меры пресечения девяти фигурантам дела об избиении бывшего заключенного Евгения Макарова летом 2017 года в ИК-1. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ярославского областного суда.

В среду суд продлил срок домашнего ареста бывшему врио начальника ИК-1 Дмитрию Николаеву и его бывшему заместителю Игиту Михайлову до 20 октября. Николаев и Михайлов были отправлены под домашний арест 20 февраля.

"Ярославский областной суд продлил срок содержания под стражей Игорю Богданову, Дмитрию Соловьеву, Александру Морозову, Сергею Ефремову, Руслану Цветкову и Алексею Бровкину до 20 октября. Бывшему начальнику по воспитательной части ИК-1 Ивану Калашникову суд продлил домашний арест до 20 октября", - сказала собеседница агентства.

Фрунзенский районный суд Ярославля также в четверг продлил срок содержания под стражей бывшему старшему оперуполномоченному оперативного отдела ярославской колонии №1 Сипану Мамояну, а также бывшему сотруднику ИК-8 Сардору Зиябову.