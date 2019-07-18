Омбудсмен: прокуратура попросила СК возбудить дело после видео с избиением в ИК Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Прокуратура Ярославской области провела проверку в колонии №1 Ярославля после публикации в среду видео с избиением заключенных в ИК-1 в феврале 2016 года. Материалы проверки уже направлены в следственные органы, сообщил ТАСС уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Видео с избиениями заключенных в феврале 2016 года в колонии №1 Ярославля было опубликовано на сайте "Новой газеты" 17 июля. Оно было снято в камере штрафного изолятора (ШИЗО) ИК-1. На кадрах зафиксировано, как сотрудники УФСИН заходят в камеру, а затем избивают дубинками заключенных и волокут их по ступенькам.

"Я сегодня был в ИК-1 вместе с прокурором области Дмитрием Геннадьевичем Поповым. Мы коснулись и ситуации с видео о событиях февраля 2016 года. Вызвали одного из осужденных, который в то время отбывал наказание и находился в камере, где происходили события, зафиксированные на видео. Он подтвердил, что такая ситуация имела место. Прокуратура провела проверку и, насколько я знаю, направила материалы по итогам первичной проверки в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела и проведения расследования", - сказал Бабуркин.

По словам омбудсмена, ранее он не получал сообщений от осужденных об избиениях, показанных на видео. В настоящий момент ситуация в колонии спокойная. "Мы сделали обход учреждения, побывали в разных подразделениях, начиная от отряда с облегченными условиями отбывания наказания, обычного отряда, до помещений камерного типа, камеры штрафного изолятора. Побеседовали с осужденными, интересовались атмосферой в колонии, взаимоотношением с сотрудниками УФСИН, провели совместный личный прием осужденных", - добавил Бабуркин.

Комментарием Ярославской областной прокуратуры ТАСС пока не располагает.

В среду юристы фонда "Общественный вердикт" передали в следственные органы информацию об избиении двоих заключенных в ИК-1, которое зафиксировано на видео. Один из них - Абдулаев - является подзащитным адвоката фонда Ирины Бирюковой, он уже освободился и покинул Россию. По данным правозащитников, в избиении участвовали 8 сотрудников колонии. На видео нет фигурантов дела о пытках в ИК-1, которое было возбуждено после избиения экс-заключенного Евгения Макарова в 2017 году.