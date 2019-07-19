На Камчатке задержали чиновника по подозрению в получении крупной взятки

ТАСС, 19 июля. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника муниципального учреждения по благоустройству Петропавловск-Камчатского. Он подозревается в получении взятки в размере более 2 млн рублей за помощь в заключении контрактов одной из компаний. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

"По версии следствия, подозреваемый в период с января 2018 года по апрель 2019 года получил взятку от директора одной из коммерческих организаций в виде денег в общей сумме более 2 млн рублей за оказание содействия данной организации при заключении муниципальных контрактов с возглавляемым им учреждением. Протекция выражалась в ограничении доступа к участию в проведении конкурса конкурентов в целях недопущения значительного снижения начальной максимальной цены муниципальных контрактов", - говорится в сообщении.

Как сообщается, злоумышленника задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование дела продолжается.