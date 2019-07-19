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Рейс из Якутска в Южно-Сахалинск задержали на сутки

Причину переноса рейса в пресс-службе компании не пояснили

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Якутия" в пятницу перенесла на сутки рейс по маршруту Якутск - Хабаровск - Южно-Сахалинск. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Рейс перенесли на сутки", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе не стали пояснять причину переноса, уверив, что самолет находится в исправном состоянии и причиной задержки не послужили поломки или технические неполадки.

Вылета самолета сейчас в Якутске ожидают 57 пассажиров. Расселение и питание им не потребовалось.

Теги
РоссияЯкутияХабаровский крайСахалинская область
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